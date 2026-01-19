Adıyaman'da Asayiş Verileri Açıklandı - Son Dakika
Adıyaman'da Asayiş Verileri Açıklandı

Adıyaman'da Asayiş Verileri Açıklandı
19.01.2026 12:39
Vali Varol, son bir ayda 799 olayın 752'sinin aydınlatıldığını ve 22 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki son bir aylık asayiş verilerini açıkladı.

Vali Varol, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin kentin huzuru için canla, başla çalıştığını vurgulayan Varol, suç örgütüne yapılan operasyonda 22 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 14'ünün tutuklanldığını dile getirdi.

Varol, şöyle konuştu:

"Asayiş Şube Müdürlüğünce son 1 aylık dönemde, il geneli 799 olay meydana gelmiş, bu olayların 752 tanesi aydınlatılmış, aydınlatma oranı 94,1'dir. Kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında meydana gelen olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen 378 olaydan 373'ü aydınlatılmış, olaylara karıştığı tespit edilen 509 şüpheli yakalanmıştır.Malvarlığına karşı işlenen suçlar kapsamında meydana gelen olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen 159 olaydan 119'u aydınlatılmış, olaylara karıştığı tespit edilen 126 şüpheli yakalanmıştır."

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman da katıldı.

Kaynak: AA

