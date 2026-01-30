Adıyaman'da Badem Bahçelerine Don Mücadelesi - Son Dakika
Adıyaman'da Badem Bahçelerine Don Mücadelesi

30.01.2026 15:08
Adıyaman Üniversitesi'nden projeyle, badem bahçelerinde donla mücadele yöntemleri geliştirilecek.

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz'un yürütücülüğünde, Doç. Dr. Fırat Ege Karaat ve Doç. Dr. Mehmet İlhan Odabaşıoğlu tarafından hazırlanan "Badem bahçelerinde zirai donla mücadele çalışmaları" adlı proje desteklenmeye hak kazandı.

Adıyaman'da badem bahçelerinde ciddi ürün kayıplarına yol açan en önemli abiyotik stres faktörlerinden biri olan ilkbahar geç donları, projenin temel odak noktasını oluşturuyor. Bu kapsamda proje ile sulanan ve sulanmayan badem bahçelerinde, ilkbahar geç donlarına karşı alternatif ve uygulanabilir mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2026 EKK Proje Teklifleri kapsamında 6 milyon 120 bin TL bütçeyle desteklenmeye hak kazandı.

Proje çerçevesinde; hem sulanan hem de sulanmayan badem bahçelerinde dumanlama makinelerinin, sulanan bahçelerde ise mikrosprink sulama sistemlerinin uygulamalı olarak kullanımı, tanıtımı ve üreticilere yönelik eğitimleri gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda 20'şer üreticiye sistem kurulumu sağlanacak. Ayrıca, küçük alanlarda etkili ve uygun maliyetli olacak şekilde bir zirai don pervanesi tasarlanacak, prototipi üretilecek ve badem bahçelerinde kurulumu yapılacak.

Bunun yanı sıra proje kapsamında, badem bahçelerinde zirai donla mücadelenin farklı boyutlarının ele alınacağı ve çözüm önerilerinin ortaya konulacağı bir çalıştay düzenlenecek. Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Kahta, Besni ve Samsat İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Adıyaman, Kahta, Besni ve Samsat Ziraat Odaları, projenin ortakları arasında yer alıyor.

Proje çalışmalarının, başta Adıyaman ili olmak üzere ülke genelindeki badem üretim alanlarında ürün kayıplarının azaltılmasına önemli katkılar sunması bekleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

