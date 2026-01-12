Bina yöneticisinin feci sonu! Kontrol etmek için çıktı, canından oldu

Adıyaman'da merkez ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de, su kaçağını kontrol ekmek için yöneticisi olduğu 6 katlı binanın çatısına çıkan Mehmet Tanrıverdi, dengesini kaybederek aşağı düştü.
Bina sakinleri, olayı fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tanrıverdi, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Tanrıverdi'nin cenazesi olay yerindeki işlemlerin ardından hastane morguna kaldırılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
