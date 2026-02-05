Adıyaman\'da Deprem Sonrası Sağlık Yatırımları

ADIYAMAN İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, " Adıyaman'da deprem sonrası sağlık alt yapısı güçlendirildi ve önemli yatırımlar yapıldı" dedi.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, depremin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla kentteki sağlık alanındaki çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Depremin sabah saatlerinden itibaren şehirde büyük bir yıkım yaşandığını belirten Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yalnızca sağlık hizmeti sunumu değil, aynı zamanda barınma ve hizmetlerin koordinasyonu açısından da önemli bir üst haline geldiğini ifade etti.

Şirik, deprem sabahından itibaren, kendileri de depremzede olmalarına rağmen görevlerinin başında kalarak sağlık hizmetinin devamı için canla başla çalışan yerel sağlık çalışanları ile Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü olarak Adıyaman'a gelen sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını vurguladı.

Şirik, "Deprem anından itibaren Cumhurbaşkanının büyük destekleri ve Bakanlığımızın koordinasyonuyla yaralılara hızlı şekilde müdahale edildi. Merkezde inşaatı devam eden 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin kısa sürede tamamlanarak hizmete açıldı. Çelikhan ilçesinde ise deprem nedeniyle hasar gören devlet hastanesi yerine 50 yataklı Devlet Hastanesinin hızlı bir şekilde inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. İlçe devlet hastanelerinde depremde hasar gören alanların hızla fiziki olarak onarıldı ve sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürüldü. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin devamı için yaklaşık 20 aile sağlığı merkezinin yapımına başlandı, bir kısmı hizmete alındı. Diğerlerinin ise inşaat süreci devam ediyor" dedi.

Kentte diyaliz hizmetlerinin tüm ilçelerde kesintisiz şekilde sürdüğünü ve bu konuda vatandaşların herhangi bir sorun yaşamadığını vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Şirik, merkezde proje aşaması tamamlanan ve inşaat süreci başlayan 150 yataklı Devlet Hastanesinin çalışmalarının da hızla devam ettiğini, hastanenin yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulmasının planlandığını ifade etti.

Öte yandan Mehmet Şirik, deprem sonrasında ilde önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkan Onkoloji Merkezinin de hizmete açıldığını belirterek, bu alanda vatandaşların yaşadığı sorunların giderildiğini sözlerine ekledi.