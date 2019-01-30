Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Ev Yangını

Adıyaman'da Ev Yangını

11 dakika önce

Adıyamana'da, çıkan ev yangını kısa süreli paniğe neden oldu.

Adıyamana'da, çıkan ev yangını kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahallede meydana geldi. Ali Coşkun'a ait 2 katlı binanın üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa süreli paniğe yol açan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın evde maddi hasara yol açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:29 Kaynak: DHA

Ali Coşkun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz

"Aylık Bin TL Kazanıyorum" Diyen Berkay Şahin'den İlk Açıklama: Bunlara Takılmayın AK Parti ve CHP'nin Çekiştiği İlçede Sürpriz Bir Aday Daha Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 13:40:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]