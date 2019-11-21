Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Fatih Mahallesi'nde kamulaştırılan yapılar yıkılıyor
Son Dakika Güncel Adıyaman'da Fatih Mahallesi'nde kamulaştırılan yapılar yıkılıyor - Son Dakika

Adıyaman'da Fatih Mahallesi'nde kamulaştırılan yapılar yıkılıyor

6 saat önce

Adıyaman Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde kamulaştırılan yapıları yıkmak için çalışma yaptı.

Adıyaman'da Fatih Mahallesi'nde kamulaştırılan yapılar yıkılıyor, System.String[]

Adıyaman Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde kamulaştırılan yapıları yıkmak için çalışma yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Fatih Mahallesi'ndeki

Oduncular Sitesi'nin kuzeyinde bulunan sokakta yolda kalan yapılar kamulaştırılarak yıkımı

gerçekleştirildi.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren

yetkililer, mülk sahipleriyle yapılan anlaşmalar neticesinde yolda kalan engellerin yıkılarak

ortadan kaldırıldığını dile getirdi.


Mahalle sakinleri ise sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Fatih Mahallesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:50 Kaynak: AA
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