Adıyaman'da İşçi İş Makinesiyle Sıkıştı, Hayatını Kaybetti
Adıyaman'da İşçi İş Makinesiyle Sıkıştı, Hayatını Kaybetti

27.01.2026 15:17
Adıyaman'da bir işçi, çalışırken iş makinesiyle duvar arasında kalarak hayatını kaybetti.

Adıyaman'da çalıştığı sırada iş makinasıyla duvar arasında kalan işçi hayatını kaybetti.

M.O. idaresindeki plakası öğrenilemeyen ekskavatör, Altınşehir Mahallesi'nde yapımı süren bir inşatta kazı yaptığı sırada yan tarafta bulunan Abdullah Akbulut'u fark edemeyince duvarla iş makinesinin arasına sıkıştırdı.

İhbarla bölgeye 112 Acil sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Akbulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da İşçi İş Makinesiyle Sıkıştı, Hayatını Kaybetti

15:32
SON DAKİKA: Adıyaman'da İşçi İş Makinesiyle Sıkıştı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
