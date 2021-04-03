Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atmalı köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. İzinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Bölgede jeneratör, kırıcı delici matkap, pense, teneke, kova, demir çubuk, kürek, kazma, keser ve manivela ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

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