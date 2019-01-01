Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Açılıyor

Adıyaman'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Açılıyor

1 saat önce

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açılıyor Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kapanan yolları açtıADIYAMAN - Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar Karayolları ve İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından açılıyor.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açılıyor
Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kapanan yolları açtı

ADIYAMAN - Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar Karayolları ve İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından açılıyor.
Adıyaman'da Karayolları 87. Şube Şefliği ve İl Özel İdare ekipleri Yılbaşı akşamı ve tatil gününde de kar temizleme çalışmasını sürdürdü. Ekipler kapanan yolları açma çalışmasına ara vermedi.
Karayolları ekipleri daha önce açılan fakat kar yağışı ve tipi nedeniyle yeniden kapanan Sincik Arıkonak- Malatya Karayolunda yol açma çalışmalarını sürdürdü.
Adıyaman'da özellikle kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan köy yolları İl Özel İdare ekipleri tarafından açılıyor.
Yetkililer, Adıyaman'da 31 köy, 34 mezraya ulaşım sağlanamadığı ve ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

Adıyaman, Kar, 3. Sayfa, Güncel
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