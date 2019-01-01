Adıyaman
'da kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açılıyor
Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kapanan yolları açtı
ADIYAMAN - Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar Karayolları ve İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından açılıyor.
Adıyaman'da Karayolları 87. Şube Şefliği ve İl Özel İdare ekipleri Yılbaşı
akşamı ve tatil gününde de kar temizleme çalışmasını sürdürdü. Ekipler kapanan yolları açma çalışmasına ara vermedi.
Karayolları ekipleri daha önce açılan fakat kar yağışı ve tipi nedeniyle yeniden kapanan Sincik
Arıkonak- Malatya
Karayolunda yol açma çalışmalarını sürdürdü.
Adıyaman'da özellikle kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan köy yolları İl Özel İdare ekipleri tarafından açılıyor.
Yetkililer, Adıyaman'da 31 köy, 34 mezraya ulaşım sağlanamadığı ve ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.