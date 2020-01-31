Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişiden 1'i öldü - Son Dakika

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde 2 gündür etkisini sürdüren fırtına nedeniyle çok sayıda karbonmonoksit gazından zehirlenme yaşandı.

Kahta ilçesine bağlı Kuştepe köyünde sobadan sızan gazdan zehirlenen Servet Özer (37) ailesinin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Özer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan il ve merkeze bağlı köylerde sobadan sızan gazdan zehirlenen Serap Yetgin (17), Birnaz Avcı (44), Yaşar Ayik (46), Gülçin Cengiz (26), Gülten Çetin (60), Abdullah Çetin (66) ve Aysel Delikanlı (27) Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanelere kaldırılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.