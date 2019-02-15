Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

14 dakika önce

Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İmamağa Mahallesi'nde yaşayan Türkan Özkan, Umut Muhammet Özkan, Kezban Özer ve Huriye Özer, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

112 acil servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:00 Kaynak: AA

Huriye, Adıyaman, Güncel
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