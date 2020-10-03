Kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika

Adıyaman'da polis ekiplerince gerçekleştirilen kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir kuyumcuda tatbikat gerçekleştirdi.
Senaryo gereği 2 kişi kuyumcuya bıçakla girerek soymak istedi, iş yeri sahibi panik butonuna basarak ekipleri bilgilendirdi.
Ekipler tatbikat gereği 2 kişiyi etkisiz hale getirdi.
Öte yandan soygun tatbikatı polis telsizinden de anons edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:35 - Kaynak: AA
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