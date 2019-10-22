Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, 'Mehmetçiğe selam' temalı yürüyüş yapıldı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da, 'Mehmetçiğe selam' temalı yürüyüş yapıldı

Adıyaman'da, 'Mehmetçiğe selam' temalı yürüyüş yapıldı

1 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu ve Genç Yeşilay Topluluğunun ortaklaşa gerçekleştirdiği " Mehmetçiğe Selam " temalı Nemrut doğa yürüyüşü ile öğrenciler Mehmetçiğe destek verdi.

Adıyaman'da, 'Mehmetçiğe selam' temalı yürüyüş yapıldı, System.String[]

Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu ve Genç Yeşilay Topluluğunun ortaklaşa gerçekleştirdiği " Mehmetçiğe Selam " temalı Nemrut doğa yürüyüşü ile öğrenciler Mehmetçiğe destek verdi.


Her iki topluluk tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında 11 kilometre yürüyüş yapan öğrenciler olumsuz hava koşullarına rağmen yürüyüşü bitirmeden yaklaşık 6 kilometre boyunca yağmur altında ıslanarak ilerledi. Yapılan etkinlikle alakalı açıklamalarda bulunan Topluluk Başkanlarından Burak Yetiş, "Etkinliğe katılan bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Anlamlı bir etkinlik oldu. Şu an gündemde olan Barış Pınarı Harekatımız üzerinden ülkemize karşı baskı kurmaya çalışanlara karşı duruşumuzu asker selamımızla göstermek istedik. Zorlu bir yürüyüş oldu ve yönetim ekibimiz kriz yönetiminde başarılı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizlere bu deneyimi yaşama fırsatı veren ve özellikle kendi vatanımızda rahat, özgür ve güvenli bir şekilde yaşamamızı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' a İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu' ya, Rektörümüz Mehmet Turgut' a ve kahraman Mehmetçiğimize selam olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: MSB duyurdu: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YPG'nin silahları soruldu Son Dakika: Erdoğan'dan çekilme açıklaması: Şu ana kadar 700-800 kadar çekilme oldu, izini sürüyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 12:12:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, 'Mehmetçiğe selam' temalı yürüyüş yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]