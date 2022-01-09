Adıyaman'da mesleki eğitime ilgi artıyor - Son Dakika

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı "Mesleği Eğitime Atılım, Geleceğe Yatırım" projesine gençler ilgi gösteriyor.

İl Milli Eğitim İl Müdürü Hakan Gönen, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın başlattığı mesleki eğitim merkez seferberliği kapsamında, valilik ile hazırladıkları "Mesleği Eğitime Atılım, Geleceğe Yatırım" projesini hayata geçirdiklerini belirti.

"Öğrenci, veli, okul ve sektör işbirliğiyle" sloganı ile başlatılan proje kapsamında ilk aşamada mesleki eğitim merkezi okul-kurum müdürleri ile mesleki eğitimden sorumlu ilçe milli eğitim şube müdürlerine, Bakanlığın koyduğu hedefe nasıl ulaşılacağı ile ilgili yol haritası sunduklarını ve gerekli bilgilendirmeler yaptıklarını ifade eden Gönen, şunları kaydetti:

"Gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra esnaf ve sektör temsilcileriyle görüşülmüş ve hep birlikte işletmeler gezilerek, işletmeler ile okullar arası koordinasyon sağlanmış ve çırak öğrenci kayıtlarına başlanmıştır. Müdürlüğümüzce oluşturulan ekibin ve mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okul-kurumların gayretli çalışmaları sonucunda Bakanlığımızın, ilimiz için koyduğu hedef neredeyse iki katına kadar yükselterek, 2 bin 396 çırak öğrencinin istihdamı sağlanmıştır. 2022 yılı Adıyaman için mesleki eğitim yılı olacak, ortaokul mezunu, liseyi terk eden veya herhangi bir liseye kayıtlı olan mesleğe yatkın öğrencilerimizin mesleği eğitim merkezlerine kaydedilmesine hızla devam edilecektir."

Altı aylık periyotlarla yetiştirilen çırak öğrenciler, daha sonra sözleşme yaptıkları işletmelerde çalışmaya devam edeceğini belirten Gönen, "Bu projeyle yılda yaklaşık 1000 çırak öğrencinin yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi amaçlanmıştır. Projeye ilk kayıtta bin 650 kişi kayıt yaptırırken, 1 aylık süreç içerisinde bu sayı, 4 bin 46'ya ulaştı." ifadelerini kullandı.