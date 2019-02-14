Adıyaman'da Öğrenci Servisleri Çarpıştı 8 Öğrenci Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da öğrenci servisleri çarpıştı 8 öğrenci yaralıAdıyaman'ın Kahta ilçesinde öğrenci taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 öğrenci hafif yaralandı.
Adıyaman
'da öğrenci servisleri çarpıştı 8 öğrenci yaralı
Adıyaman'ın Kahta
ilçesinde öğrenci taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 öğrenci hafif yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Kahta'ya bağlı Göçeri
köyü yakınlarında meydana geldi. Taşımalı eğitim gören öğrencileri Aktaş köyünden Göçeri köyüne taşıyan Mustafa Adak yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs ile karşı yönden gelen Nurettin Baş yönetimindeki plakası öğrenilemeyen öğrenci servis minibüsü çarpıştı. Kazada, her iki minibüste bulunan Rümeysa Arslan (11), Nurseda Arslan (10), Merve Arslan (12), Mehmet Reşat Arslan (12), Mehmet Sinan
Arslan (12), Seyit Ahmet Arslan
(10), Eyüp Arslan
(12) ve Zeynep Nur
Arslan (11), yaralandı.
Yaralanan öğrenciler çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma
kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:04 Kaynak: DHA
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