Orman yangınlarına karşı denetimler devam ediyor - Son Dakika
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Orman yangınlarına karşı denetimler devam ediyor

09.08.2022 13:24
Orman yangınlarına karşı denetimler devam ediyor

Adıyaman'da, orman yangınlarına karşı ekiplerin denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Adıyaman'da, orman yangınlarına karşı ekiplerin denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Yaz dönemlerinde Türkiye'nin bir çok noktasında meydana gelen orman yangınlarının Adıyaman'da da yaşanmaması için İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri ile İl İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte bulunan Karadağ Ormanlık alanda denetim gerçekleştiriyor. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu denetimler neticesinde ormanlık alan gece gündüz korunmuş oluyor. Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Adıyaman, Türkiye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orman yangınlarına karşı denetimler devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orman yangınlarına karşı denetimler devam ediyor - Son Dakika
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