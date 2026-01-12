Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

OTOMOBİL YOLCU OTOBÜSÜ İLE ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre kaza, Kahta–Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 ACU 651 plakalı otomobil, 02 DG 353 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

OTOMOBİL KAZA SONRASI HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta sıkışan 3 kişi ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı. Otomobilde bulunan Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.