Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu
12.01.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

OTOMOBİL YOLCU OTOBÜSÜ İLE ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre kaza, Kahta–Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 ACU 651 plakalı otomobil, 02 DG 353 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile yok paramparça oldu

OTOMOBİL KAZA SONRASI HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta sıkışan 3 kişi ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı. Otomobilde bulunan Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile yok paramparça oldu

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile yok paramparça oldu
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Otomobil, Adıyaman, Güvenlik, Trafik, Kahta, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şükrü null Şükrü null:
    Allah'ım esirgesin. Allah rahmet eylesin vefat edenlere 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:23:39. #7.11#
SON DAKİKA: Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.