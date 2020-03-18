Adıyaman'da partilerin 'korona' birlikteliği - Son Dakika
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Adıyaman'da partilerin 'korona' birlikteliği

6 saat önce

Adıyaman'da siyasi partiler korono virüsü nedeniyle ortak basın açıklaması yaparak, birliktelik çağrısı yaptı.

Adıyaman'da partilerin 'korona' birlikteliği, System.String[]

Adıyaman'da siyasi partiler korono virüsü nedeniyle ortak basın açıklaması yaparak, birliktelik çağrısı yaptı. Partilerin ortak açıklamasına HDP dışındaki 5 siyasi parti katıldı.


CHP Adıyaman Başkanı Burak Binzet'in öncülüğünde bir araya gelen AK Parti İl başkanı Mehmet Dağtekin, MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, Saadet Partisi İl Başkanı Haşim Asnuk ortak açıklama yaptı.


Korona virüsü nedeniyle bir araya gelen il başkanları, insanların sağlığının siyaset üstü olduğunu ve tüm kırgınlık ve dalgınlıkların bir kenara bırakılması gerektiği mesajını verdi.


HDP'nin davet edilmesine rağmen katılmadığı toplantının açılış konuşmasını yapan CHP İl Başkanı Burak Binzet, özellikle sarmalık tütün içen kişilere korona uyarısında bulundu.


Başkan Binzet, "Adıyaman halkının sağlığı bizim için siyasetin üzerindedir. Siyaset üzerinde olduğu için 5 siyasi parti il başkanımızla birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. Sağlık çalışanlarına gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Devletimizin aldığı tüm kararlara kesinlikle uymalıyız. Devletimizin açıkladığı 14 kuralın uygulanması halk sağlığı için çok önemlidir.


Tütün her türlüsünü kullanmak insan sağlığı için zararlı ancak bölgesel bir durum var. Sarma tütünü sararken dudağımızla ıslatıp başka bir kişiye ikram ediyoruz. Virüsün yayılmasındaki en büyük etkenlerden birisi olabilir. Tüm halkımızı bu konuda dikkatli olmaya davet ediyoruz. Başkanlarımıza çağrımıza uyup bize destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu gün hiçbir politik ayrım gözetmeden arkadaşlarımız çağrılarımıza uymuştur. HDP'yi davet ettik. Kendi iç meselelerinden dolayı katılmayacaklarını söylediler. Kendileri teşrif etmek istemediler" ifadelerini kullandı.


AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise konuşmasında, "CHP'ye bu toplantı için teşekkür ediyorum. Böyle bir duyarlılığı ortaya konulması noktasında memnuniyet duyduk. Sağlık Bakanımız ve hükümetimizin çabaları aşikardır. Sağlığımız, Adıyaman her şeyin üzerindedir. Birlik beraberliğimize vesile olduğu için teşekkür ediyorum" dedi.


İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan konuşmasında, "Bu sürecin en fedakar çalışanları olan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, minnetlerimizi sunuyoruz. Bizler evlerimizde otururken onlar fedakarca bizim için çalışıyorlar. Tüm il başkanlarımız aynı duyarlılığı göstererek bir araya geldik. Bizimde kongre sürecimiz iptal oldu. Partimizi kapattık. Sadece nöbetçi bir arkadaşımız bulunuyor. Önemli olan halkımızın sağlığıdır" şeklinde konuştu.


MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, "Konu Adıyaman olduğu için siyaseti bir tarafa bırakıp bir araya geldik. CHP il başkanına öncülüğünden dolayı teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarını kutluyorum. Büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah bu belayı da en az kayıpla geçiştiririz" diye konuştu.


Saadet Partisi İl Başkanı Haşim Asnuk ise konuşmasında, zor bir süreçten geçildiğini ve tedbirlerin uygulanmasıyla çok uzun sürmeyecek bir süre içerisinde bu sürecin atlatacağını söyledi. - ADIYAMAN

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:55 Kaynak: İHA

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