Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Seramik Hırsızları Terasta Yakalandı

Adıyaman'da Seramik Hırsızları Terasta Yakalandı

1 saat önce

Adıyaman'da, bir inşaat alanındaki seramikleri çalan 2 şüpheli yaşanan kovalamacanın ardından saklandıkları terasta polis tarafından yakalandı.

Adıyaman'da, bir inşaat alanındaki seramikleri çalan 2 şüpheli yaşanan kovalamacanın ardından saklandıkları terasta polis tarafından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanına bırakılan duvar seramiklerini el arabasına yükleyen 2 kişiyi gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden 2 kişi, malzemeleri ve el arabasını bırakarak kaçtı. Polis ekipleri de şüphelilerin peşine düştü. Takviye ekip istenmesi ile mahalleyi ablukaya alan polis, şüphelileri yakalamak için her yeri aradı. Hırsızların sokak içerisinde bulunan 3 katlı eve girdiklerini tespit eden ekipler, M.E. ve F.E.'yi evin terasında yakalayarak gözaltına aldı.

Polis şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:56 Kaynak: DHA

Polis, Adıyaman, Güncel
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