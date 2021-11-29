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Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

29.11.2021 13:55

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği öğrenilemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması üzerine 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Ramazan Güneş: Huzurun başkenti idi bir zamanlar guzellim Memlekettim bu hale getirenleri Allaha havale ediyorum Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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