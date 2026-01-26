Adıyaman\'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Adıyaman'da, silahla vurulan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Örenli TOKİ yakınlarında M.Y., isimli kişi kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Silahtan çıkan merminin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan M.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN