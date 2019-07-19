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Adıyaman'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

43 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

Adıyaman'da sulama kanalına düşen çocuk öldü, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.
Oyratlı köyünde tarlaya giden Özlem Çolak, bir süre sonra 5 yaşındaki kızı Tuğba Çolak'ın yanında olmadığını farketti.
Anne ve vatandaşlar yaptıkları arama sırasında küçük çocuğu sulama kanalında gördü.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Küçük çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tuğba Çolak, Adıyaman, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:55 Kaynak: AA
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