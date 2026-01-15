Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.Y. idaresindeki 02 AGB 988 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Besni yol ayrımında S.E. yönetimindeki 02 AFV 453 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Besni ve Gölbaşı devlet hastanelerine kaldırıldı.
