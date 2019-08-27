Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da traktör devrildi 1 ölü, 2 yaralı
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Adıyaman'da traktör devrildi 1 ölü, 2 yaralı

45 dakika önce

Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralıAdıyaman'ın Besni ilçesinde piknikten dönenleri taşıyan traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde piknikten dönenleri taşıyan traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Değirmençayı piknik alanında meydana geldi. Mehmet Şimşek yönetimindeki 02 DC 135 plakalı traktör, piknik dönüşü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Traktör sürücüsü ile yanındaki Ayşe ve Yüksel Şimşek yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yüksel Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mehmet ve Ayşe Şimşek ise Besni Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Yüksel Şimşek'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza haberini duyan yakınları ise hastaneye gelerek gözyaşı döktü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:05 Kaynak: DHA
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