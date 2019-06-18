Adıyaman'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Gevrek idaresindeki 02 DB 249 plakalı traktör, Yenikent
Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Yusuf Arıcak
idaresindeki 02 DB 228 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, her iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan Ravza Elif, Kübra ve Ahmet Buğra
Arıcak yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.