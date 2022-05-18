ADIYAMAN'DA, VEFAT EDEN KIBRIS GAZİSİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

ADIYAMAN'DA, VEFAT EDEN KIBRIS GAZİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

18.05.2022 15:22

KIBRIS Barış Harekatı Gazilerinden olan ve hayatını kaybeden Aziz Çelik, memleketi Adıyaman'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

KIBRIS Barış Harekatı Gazilerinden olan ve hayatını kaybeden Aziz Çelik, memleketi Adıyaman'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir hastanede tedavi gören ve dün vefat eden 5 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Aziz Çelik için Adıyaman Merkez Mezarlık Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü mehmet Taşçı, gaziler ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Aziz Çelik, şehitliğe defnedildi.

ADIYAMAN'DA, VEFAT EDEN KIBRIS GAZİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
ADIYAMAN'DA, VEFAT EDEN KIBRIS GAZİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
ADIYAMAN'DA, VEFAT EDEN KIBRIS GAZİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
ADIYAMAN'DA, VEFAT EDEN KIBRIS GAZİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

YORUMLAR
500
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KAEÜ'nin söyleşisinde öğrencilerle online buluştu KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KAEÜ'nin söyleşisinde öğrencilerle online buluştu Jandarmanın ele geçirdiği tarihi eserler müzede sergileniyor Jandarmanın ele geçirdiği tarihi eserler müzede sergileniyor
Kaynak: DHA

Aziz Çelik, Adıyaman, Kıbrıs, Tören, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA, VEFAT EDEN KIBRIS GAZİSİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:24:51. #1.13#
SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA, VEFAT EDEN KIBRIS GAZİSİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement