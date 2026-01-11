Adıyaman'dan Halep için Çağrı - Son Dakika
Yerel

Adıyaman'dan Halep için Çağrı

11.01.2026 02:13
Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, Halep'teki saldırıları kınayarak sivillerin korunmasını istedi.

(ADIYAMAN) – Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu, Suriye'nin Halep kentinde Kürt halkının yoğun olarak yaşadığı Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırıları kınayarak, ablukanın kaldırılması, saldırıların durdurulması ve sivillerin güvenli biçimde evlerine dönebilmelerinin sağlanması çağrısında bulundu.

Platform üyeleri, Halep'te yaşanan saldırılara dikkat çekmek amacıyla Adıyaman'daki Mimar Sinan Kültür Parkı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Orta Doğu'da emperyalist güçlerin yürüttüğü savaş ve paylaşım politikalarının halklara ölüm, yıkım ve zorunlu göç dışında bir gelecek sunmadığı vurgulandı.

Platform adına açıklamayı yapan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Adıyaman İl Eş Sözcüsü Melisa Barış, Halep'te yaşananların uzun süredir devam eden vekalet savaşlarının yeni bir halkası olduğunu söyledi.

"Siviller açlık, susuzluk ve ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyadır"

Barış, Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını ve binlerce insanın yerinden edildiğini belirterek, "Aylardır süren abluka nedeniyle bölgede yaşayan siviller açlık, susuzluk ve ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyadır" dedi.

Saldırıların münferit olmadığını dile getiren Barış, Lazkiye ve Süveyda gibi bölgelerde Alevi ve Dürzi halklara yönelik yaşananlarla birlikte değerlendirildiğinde, Suriye'de farklı kimlik ve inanç gruplarını hedef alan sistematik bir şiddet politikasının yürütüldüğünü ifade etti. Barış, emperyalist güçlerin desteğiyle meşrulaştırılmaya çalışılan cihadist yapıların, halkların eşit ve birlikte yaşam hakkını doğrudan hedef aldığı vurguladı.

Uluslararası güçlerin ve bölgesel aktörlerin yaşanan saldırılar karşısındaki sessizliğinin, işlenen suçlara ortak olmak anlamına geldiğini belirten Barış, sivillere yönelik saldırıların durdurulması için açık tutum alınması çağrısı yaptı.

Barış, Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahalleleri üzerindeki ablukanın derhal kaldırılması, saldırıların durdurulması, yerinden edilen halkın güvenli şekilde geri dönüşünün sağlanması, cihadist silahlı gruplara verilen açık ya da örtük tüm desteklerin sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

