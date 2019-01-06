Adıyaman Kahtalı Kadınlara Aile İçi İletişim Semineri
11 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Akıncılar beldesi ve civar köylerdeki kadınlarına aile içi iletişim semineri verildi.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesine bağlı Akıncılar
beldesi ve civar köylerdeki kadınlarına aile içi iletişim semineri verildi.
Kahta Kaymakamlığı, Akıncılar Belediyesi, Kahta Kadın ve Çocuk Hakları Derneği, Kahta Halk Eğitim Merkezi ve Kommagene Gazeteciler Cemiyeti
ortak projesi olarak 'kadın emeğinin paraya dönüşmesi' projesi kapsamında Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü görevlileri tarafından aile iletişimi anlatıldı. Seminerde aile kurumunun devam etmesi için iletişimin öneminden bahsedildi. Aile fertlerinin davranış ve konuşmalarını yenilemeleri istendi. Kadınların dikkatle dinledikleri seminerde anne, baba ve çocuk ilişkileri, anne baba ilişkisi, anne çocuk ilişkisi, baba çocuk ilişkisi, kardeşler arası ilişkiler, anne baba çocuklar ile büyükler arasındaki ilişkiler işlendi. Seminer konularını dikkatle dinleyen kadınlar, merak ettiklerini sorarak bilgi aldı. Kadınlar buna benzer eğitici seminerlerin sık sık verilmesini istedi. Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü görevlileri talep olduğu taktirde bu tür eğitici konularda her zaman seminerler verebileceklerini belirttiler.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:57 Kaynak: DHA
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