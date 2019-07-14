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ADIYAMAN Otomobil şarampole devrildi 2 yaralı

3 saat önce

Otomobil şarampole devrildi 2 yaralıAdıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi 2 yaralı
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çelikhan-Adıyaman karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. İlkay Eroğlu yönetimindeki 02 FP 278 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Deniz Eroğlu, ihbarla gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
ADIYAMAN Otomobil şarampole devrildi 2 yaralı
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:48 Kaynak: DHA
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