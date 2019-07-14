ADIYAMAN Otomobil şarampole devrildi 2 yaralı
3 saat önce
Otomobil şarampole devrildi 2 yaralıAdıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:48 Kaynak: DHA
Otomobil şarampole devrildi 2 yaralı Adıyaman
'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çelikhan-Adıyaman karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. İlkay Eroğlu yönetimindeki 02 FP 278 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Deniz Eroğlu, ihbarla gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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