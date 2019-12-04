Son Dakika Haberleri: Adıyaman Üniversitesi öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Adıyaman Üniversitesi öğrencileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

"Yılın Fotoğrafları" hakkında AA muhabirlerinden bilgi alan öğrencilerden Murtaza Bozkurt, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün çektiği "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafını seçti. Yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay" fotoğrafını oylayan Bozkurt, spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" adlı fotoğraf karesine oy verdi.

Öğrencilerden Tuğçe Çıtak da haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını oyladı. Yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında" adlı fotoğrafına oy veren Çıtak, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafını oyladı.

Murtaza Bozkurt, oylama sonrası yaptığı açıklamada, fotoğrafları tek tek incelediğini belirterek, "Fotoğraflar gayet güzel. Zor şartlar altında çekildiği belli oluyor. Muhabir arkadaşların eline sağlık." dedi.

Tuğçe Çıtak ise fotoğrafların gayet etkileyici olduğuna değinerek, "Fotoğrafları çok beğendim. Çekildiği sırada büyük bir emek harcandığı belli. Emeği geçenlerin eline sağlık." diye konuştu.

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Adıyaman Üniversitesi, Özkan Bilgin, Çıtak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi
Erdoğan'ın veto ettiği termik santraller düzenlemesi yasadan çıkarıldı NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 00:01:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman Üniversitesi öğrencileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]