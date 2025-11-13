Adıyaman ve İsveç Arasında İş Birliği Gelişiyor - Son Dakika
Adıyaman ve İsveç Arasında İş Birliği Gelişiyor

13.11.2025 12:48
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İsveç Büyükelçisi Malena Mard ile görüşerek kadın istihdamını artırmaya yönelik projeleri ve kardeş şehir ilişkilerini ele aldı.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 8 Ekim'de kenti ziyaret eden İsveç Büyükelçisi Malena Mard'a iade-i ziyarette bulundu.

Tutdere, İsveç Büyükelçisi Malena Mard'ı, İsveç Büyükelçiliği'nde ziyaret etti. Tutdere, görüşmede Adıyaman Belediyesi'nin kadın istihdamını artırmaya yönelik yürüttüğü ve planladığı projelere ilişkin Büyükelçi Mard'a bilgi verdi. Kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirecek üretim atölyeleri, mesleki eğitim programları ve özellikle deprem sonrası toparlanma sürecinde kadınlara yönelik destek mekanizmaları ele alındı.

Büyükelçi Mard ise İsveç'in toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki deneyimlerinden örnekler paylaşarak, bu alanda Adıyaman Belediyesi ile ortak çalışmalar yürütmeye açık olduklarını dile getirdi.

Kardeş şehir ilişkileri masaya yatırıldı

Ziyaretin bir diğer önemli başlığı, Adıyaman ile İsveç'teki uygun bir belediye arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması oldu. Bu çerçevede kültü sanat, sürdürülebilir şehircilik, gençlik çalışmaları ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi gibi konularda ortak projeler yürütülebileceği değerlendirildi.

Tutdere, Adıyaman'ın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde uluslararası dayanışmanın önemine dikkati çekerek, "Şehrimizi daha güçlü ve dirençli bir geleceğe taşımak için iş birliklerine açığız" mesajını verdi.

Görüşmenin sonunda Tutdere, Büyükelçi Mard'ın Adıyaman'a gösterdiği yakın ilgi, destek ve dayanışma mesajları için teşekkür etti. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'a yönelik insani ve kurumsal desteklere değinen Tutdere, İsveç'in yerel yönetimlerle iş birliği konusundaki yaklaşımını "kıymetli ve güç verici" olarak nitelendirdi.

Tutdere, "Adıyaman'ın ayağa kalkma mücadelesinde uluslararası dostlarımızın desteği bizim için çok değerli. Sayın Büyükelçi'nin dayanışma mesajlarını ve iş birliğine açık yaklaşımını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşme sonunda Tutdere ve Büyükelçi Mard, diyalog ve ortak projelerin devamı konusunda mutabık kaldı.

Adıyaman Belediyesi ile İsveç kurumları arasında ilerleyen dönemde yeni temasların gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Yerel Yönetim, Diplomasi, Adıyaman, İsveç, Son Dakika

