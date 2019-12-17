Adliye koridorlarından sahneye koşuyorlar - ŞANLIURFA - Son Dakika

Şanlıurfa'da 15 avukatın bir araya gelerek oluşturduğu "avukatlar korosu", Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Zazaca konser veriyor.

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel koordinasyonunda, avukat Celal Abbas Ürer yönetiminde yaklaşık 1 yıl önce kurulan koro, adaletin sağlanmasında önemli rol üstlenen avukatları mesai saatleri dışında sahneye taşıyor.

Koroda; bağlamada Dengtaf Özbadem, klarnette Muhammet Keser, davulda Mustafa Vefa, klavyede Ümit Bayram, kavalda Ömer Çetinbaş yer alırken, aralarında Hakan Doğancıoğlu ile Zerrin Doğan'ın da bulunduğu 9 kişi ise vokalistlik yapıyor.

Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronun çalışmalarını anlattı.

"Gayet güzel gidiyor"

Bazı avukatların koro aracılığıyla birbirini daha yakından tanıma fırsatı yakaladığını belirten Öncel, müziğe ilgi duyan her meslektaşının koroda görev alma imkanı bulunduğunu dile getirdi.

Avukatların müziğe de asıl meslekleri kadar önem verdiklerini ifade eden Öncel, "Amacımız gün boyu süren duruşma stresini, müvekkil ile avukat arasındaki ilişkilerde yaşanan sıkıntıları gidermektir. Müzikte yarı amatör olan meslektaşlarımız arasında keyif alabildikleri sosyal bir ortam oluşturduk. Şu ana kadar 4 konser verdik. Umarım bu güzel topluluk uzun süre sahnelerde kalmayı başarır." dedi.

"Geniş repertuvarımız var"

Koroda vokalist olarak görev alan avukat Zerrin Doğan da stres atmak için bir arada olduklarını söyledi.

Avukat olarak çok meşakkatli bir görev yaptıklarını anlatan Doğan, koro aracılığıyla adeta rahat bir nefes aldıklarını ifade etti.

Davalardan zaman zaman negatif etkilendiklerini de aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Genellikle müvekkillerimiz, sorunları olan insanlar. Gelip bize dertlerini anlatıyorlar. Biz sürekli onların dertlerine deva olmaya çalışıyoruz ancak bir yerde de negatif etkileniyoruz. Bizim de onlara daha iyi yardımcı olabilmek, kendi mesleğimizi daha iyi yapabilmek için nefes almaya ihtiyacımız var. Müzik de bizim için bir nefes, bir kaçış. Şarkı söyleyince kendimizi biraz daha özgür hissediyoruz, o yüzden çok mutluyuz. Arkadaşlarla güzel bir ortam oluşturduk. Bizim meslekte rekabet çok fazla var. Mesleki dayanışma açısından pek şanslı grup değiliz ama bu tarz çalışmalar aramızdaki mesleki dayanışmayı da artırıyor. Türkiye mozaiğini yansıtan şarkılar söylüyoruz. Her dil, her ırk ve görüşü bir araya getirebilen oldukça geniş bir repertuvarımız var. Elimizden geldiğince yapıyoruz, profesyonel değiliz amatörüz ama çok heyecanlıyız şevkle çalışıyoruz."

"4 dilde konser veriyoruz"

Avukat Dengtaf Özbadem ise Siverek Adliyesinde görev yaptığını ancak konser ve provalar için bağlamasıyla Şanlıurfa'ya gelerek çalışmalara katıldığını belirtti.

Meşhur sanatçıların çıktığı Şanlıurfa'da, insanların müziğe yatkın olduğunun herkes tarafından bilindiğini aktaran Özbadem, "Müzikle uğraşan avukatlar olarak bir müzik topluluğu kurmak istedik. Çeşitli etkinlikler aracılığıyla meslektaşlarımızla beraber oluyoruz. Avukatlar Günü, Adli Yıl Açılışı, İnsan Hakları Günü gibi etkinliklerde sahne alıyoruz. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca olmak üzere 4 dilde konserler veriyoruz. Ortadoğu'da ve coğrafyamızda konuşulan bütün dillerde müzik yapmaya çalışıyoruz. Aramızda çok yetenekli arkadaşlarımız var. Birden çok enstrüman çalan kadın ve erkek arkadaşlarımız bulunuyor. İleriye taşımayı hedeflediğimiz koromuza yetenekli diğer meslektaşlarımızın da zamanla katılacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Özbadem, türküden popa, caza kadar eski yeni çok sayıda parçayı seslendirdiklerini sözlerine ekledi.