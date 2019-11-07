Son Dakika Haberleri: ADLİYEDE İNTİHAR EDEN KİŞİ, ÜNLÜ YAZARIN KOCASI ÇIKTI
Son Dakika Güncel ADLİYEDE İNTİHAR EDEN KİŞİ, ÜNLÜ YAZARIN KOCASI ÇIKTI

ADLİYEDE İNTİHAR EDEN KİŞİ, ÜNLÜ YAZARIN KOCASI ÇIKTI

7 saat önce

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu öğrenildi.

ADLİYEDE İNTİHAR EDEN KİŞİ, ÜNLÜ YAZARIN KOCASI ÇIKTI, System.String[]
ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu öğrenildi.

İbrahim Özkan (35), öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nda  4. kattta bulunan İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına girdi. "Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan Özkan,  daha sonra 7. kata çıkarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi. Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, bir süre duruşma listesini inceleyen Özkan daha sonra aşağı atladı. Adliyenin -3'üncü katındaki atrium alanına düşen İbrahim Özkan, adliyede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özkan hastanede yaşamını yitirdi. Olay adliyede çok büyük paniğe yol açtı. Olay anını gören bir kadın baygınlık geçirdi. Polis olay yerini bir süre güvenlik çemberinde tuttu.

YAZARIN EŞİ ÇIKTI

İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner ile kısa bir süre önce evlendiği öğrenildi. Özkan'ın intihar sebebi henüz belirlenemedi.

Görüntü Dökümü:

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EK

-Çiftin fotoğrafları

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-Adliyeden görüntüler

-Polisin önlemi

-Yukarıdan çekilen görüntüler


- İstanbul
Çağlayan Adalet Sarayı, Seray Şahiner, İbrahim Özkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:57 Kaynak: DHA
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