Adnan Oktar organize suç örgütü davasına devam edildi - Son Dakika

Adnan Oktar organize suç örgütü davasına devam edildi

13.10.2020 17:11
Adnan Oktar organize suç örgütü davasına devam edildi, System.String[]

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşması, Oktar'ın ek iddianamedeki iddialara karşı savunmasının alınmasıyla sürdü.

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşması, Oktar'ın ek iddianamedeki iddialara karşı savunmasının alınmasıyla sürdü.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Oktar'ın da bulunduğu bazı tutuklu sanıklarla bir kısım tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma, sanık Adnan Oktar'ın, önceki celselerde birleştirilen ek iddianame ile kapalı oturumlarda dinlenilen mağdur, müşteki ve tanıkların beyanlarına karşı savunmasının alınmasına devam edildi.

Savunmasında örgüt üyeleri tarafından kendisine örgüt içi fişleme içeren notların verildiği ve her konunun kendisine sorulduğu iddialarının gerçek olmadığını savunan Oktar, kendisine iftira atıldığını söyledi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, mağdurlar ve müştekilerin notlar hakkında beyanlarda bulunduklarını, hatta bu notların okunduktan sonra yakıldığını iddia ettiklerini söylemesi üzerine Oktar, "Yakıldıysa küllerini saklasınlar. Yalan söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Örgüt evlerinde ele geçen yüklü meblağlarda paraların neden nakit olarak evde tutulduğu sorulan Oktar, "Arkadaşlarım çok zengin insanlar, nakit birikim yapmış olmak isteyebilirler. İnsan parayı ya kasaya ya torbaya koyar ya da küpe koyar. Milyar da olsa sahibi vardır, ona aittir. Evin başka noktalarındaki paraları polis toplayıp bir torbaya koyarsa o kadar para olur tabii." diye konuştu.

Oktar'a gizlice kaçma sebebi soruldu

Duruşmada sanık Oktar'a, operasyondan kısa süre önce kendisi ile bazı sanıkların ikamet ettikleri villanın arkasındaki yoldan gizlice kaçmasının sebebi soruldu.

Bunun üzerine önce kendisine yönelik bir suikast düzenleme ihtimali nedeniyle kaçtığını söyleyen Oktar, sonrasında ise operasyon yapan emniyet güçlerinin kendisini gözaltına alırken şov yapmalarına engel olmak için kaçtığını savundu.

"İyi ki öyle yapmışım." diyen Oktar, savunmasında şunları kaydetti:

"O gün oraya sadece polisler gelmedi, başkaları da vardı. Kim olduğunu bilmiyorum. Hayırlı da oldu, şov yapmak istiyordu emniyet, ben buna engel oldum. Didem hocamın (Ulviye Didem Ürer) evine gittik, Didem hocam eşyalarını aldı, ben de abdest aldım, çıktık. Sonra yakalandık. Zamanı gelince bu konunun üzerine gideceğiz, karanlık bir operasyondu. Mert (operasyon sırasında polise ateş açan sanık Mert Sucu) feci şekilde dövüldü, rapor verilmedi. Tam bir kumpas bu operasyon."

Sanık Oktar, dosyadaki ses kayıtları, konuşma dökümleri, not kağıtları, fotoğraflar, sosyal medya paylaşımları ve makbuzları içeren dijital verilerle raporları kabul etmediğini belirterek, bunlarla ilgili sorulara yanıt veremeyeceğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Oktar'ın savunmasına yarın devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

Adnan Oktar, Operasyon, Organize, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adnan Oktar organize suç örgütü davasına devam edildi - Son Dakika


Son Dakika

e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek Yunanistan istikşafi görüşmeler için ön şart koşmayı sürdürüyor Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması Son Dakika: Türkiye-Sırbistan maçında localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınacak Tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürüp intihar etti Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Kedilere işkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı
Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor         
17:51
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim çağrılarına yanıt verdi: Gündemimizde yok, zamanında yapılacak Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim çağrılarına yanıt verdi: Gündemimizde yok, zamanında yapılacak         
17:37
Acılı evlat, sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren babasının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı Acılı evlat, sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren babasının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
16:53
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası         
16:47
Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı         
16:21
Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor         
16:06
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 18:03:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adnan Oktar organize suç örgütü davasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei