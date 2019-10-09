Adrenalin tutkunları Fırtına Deresi'nde arazi araçları ile böyle eğlendi
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Adrenalin tutkunları Fırtına Deresi'nde arazi araçları ile böyle eğlendiRİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir grup adrenalin tutkunu Fırtına Deresi'nde araba ve motorları ile heyecan yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:59 Kaynak: İHA
Adrenalin tutkunları Fırtına Deresi'nde arazi araçları ile böyle eğlendi
RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir grup adrenalin tutkunu Fırtına Deresi'nde araba ve motorları ile heyecan yaşadı.
İki kafadar Hasan Yazıcı 4x4 arazi aracı ile Mehmet Sırrı Kutanis ise motosiklet ile Fırtına Deresi'nde buluştu. Kutanis motosikleti ile Yazıcı ise arazi aracı ile Fırtına Deresi'nde suyun içerisinde gezdi. Arkadaşları ise bu anı cep telefonlarıyla saniye saniye görüntüledi.
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