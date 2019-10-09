Son Dakika Haberleri: Adrenalin tutkunları Fırtına Deresi'nde arazi araçları ile böyle eğlendi
Son Dakika Yerel Adrenalin tutkunları Fırtına Deresi'nde arazi araçları ile böyle eğlendi

Adrenalin tutkunları Fırtına Deresi'nde arazi araçları ile böyle eğlendi

4 dakika önce

Adrenalin tutkunları Fırtına Deresi'nde arazi araçları ile böyle eğlendiRİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir grup adrenalin tutkunu Fırtına Deresi'nde araba ve motorları ile heyecan yaşadı.

Adrenalin tutkunları Fırtına Deresi'nde arazi araçları ile böyle eğlendi

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir grup adrenalin tutkunu Fırtına Deresi'nde araba ve motorları ile heyecan yaşadı.

İki kafadar Hasan Yazıcı 4x4 arazi aracı ile Mehmet Sırrı Kutanis ise motosiklet ile Fırtına Deresi'nde buluştu. Kutanis motosikleti ile Yazıcı ise arazi aracı ile Fırtına Deresi'nde suyun içerisinde gezdi. Arkadaşları ise bu anı cep telefonlarıyla saniye saniye görüntüledi.

Adrenalin tutkunları Fırtına Deresi'nde arazi araçları ile böyle eğlendi

Ardeşen, Rize, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:59 Kaynak: İHA
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