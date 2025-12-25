Adresi Olmayan Ev Filminin Galası Yapıldı

Hatice Aşkın'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Adresi Olmayan Ev" filminin galası gerçekleştirildi.

Atlas Sineması'nda filmin oyuncularının, ekibinin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen gala öncesinde AA muhabirine açıklama yapan filmin yönetmeni ve senaristi Hatice Aşkın, filmin uluslararası yolculuğunun ardından kendi ülkesinde izleyiciyle buluşacak olmasından dolayı büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Distopya türündeki filmin bir baba-oğul hikayesini anlattığını aktaran Aşkın, "Adresi Olmayan Ev, yedi suçtan birini işleyenlerin cezalandırıldığı ve ölenlerin unutulmaya zorlandığı bir evreni anlatıyor. Özellikle distopya ve bilimkurgu seven seyircilerin ilgisini çekecektir." ifadelerini kullandı.

Çekimlerin büyük bölümünün İstanbul'da, bir kısmının ise Ankara'da yapıldığını aktaran Aşkın, post-prodüksiyon sürecinin Atina'da tamamlandığını ve 96 dakikalık filmin Türkiye-Yunanistan ortak yapımı olduğunu kaydetti.

Filmde "Andaç" karakterini oynayan Janset, senaryonun özgünlüğüne dikkati çekerek, "Sistemin dışına itildiği için bunalıma girip yasak bir şey yapan bir anneyi oynuyorum. Çok az bulunuyorum filmde ama olaylar benim etrafımda gelişiyor." dedi.

Çok uyumlu bir ekiple çalıştıklarını ifade eden oyuncu, "Çok güzel bir film oldu herkese iyi seyirler diliyorum." şeklinde konuştu.

"Biraz düşündürüyor insanı dönüp kendine bakıyorsun"

Oyuncu Seren Fosforoğlu, "Özlem" karakteriyle yer aldığı filmin senaryosundan çok etkilendiğini vurgulayarak, "Distopya evet ama günümüzde yaşadığımız pandemi gibi olayları düşününce olmayacak şeyler de değil. Biraz düşündürüyor insanı dönüp kendine bakıyorsun. Senaryo güzel olduğu gibi hem iyi bir ekibi var hem de görüntüler çok güzel. Minik rollerimiz var ama biz çok keyif aldık işin içindeyken." değerlendirmesinde bulundu.

Filmde "Defne" karakterini oynayan Zeynep Tuğçe Bayat ise "Defne, kardeşini kaybeden, onu çok özleyen ama bir yandan da onu unutmak zorunda olan bir karakter. Topluma ayak uydurmaya çalışırken içindeki sesi dinleyerek doğru yolu bulmaya çalışıyor. Bugün toplumunda bir şeylere sürüklenen herhangi bir insana temsil ediyor aslında. Onun ikircikli hali ve ne yapacağını bilemeyen kaybolmuş bir genç kadın." diye konuştu.

Çekimlerin çok güzel ve çok hızlı geçtiğinin altını çizen Bayat, "Böyle bir senaryonun içerisinde bulunmak, o ortamı solumak çok güzeldi." görüşünü paylaştı.

Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan ve George Kyriakos'un yapımcılığını yaptığı filmin hikayesinde, belirli suçlardan birini işleyenler unutulma yasasıyla yargılanıyor. Suçu işleyen kişilerin ölümleriyle birlikte sahip oldukları tüm eşyalar toplanarak mülkiyetlerine el konuluyor ve suçluların kişisel eşyaları ile cesetleri öğütülerek izleri hayattan tamamen siliniyor.

Oyuncu kadrosunda Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak, Bedia Ener, Ayşen İnci, Elit Andaç Çam, Seren Fosforoğlu, Sevim Erdoğan, Cem Uras, Yeliz Bozkurt ve Şan Bingöl'ün yer aldığı film, 26 Aralık'ta vizyona girecek.