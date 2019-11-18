Son Dakika Haberleri: ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret saatleri değişti
Son Dakika Güncel ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret saatleri değişti - Son Dakika

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret saatleri değişti

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hasta ziyaret saatlerinde değişikliğe gidildi.

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret saatleri değişti, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hasta ziyaret saatlerinde değişikliğe gidildi.


ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hasta ziyaret saatlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi adına saat değişikliği yapıldı. Hasta ve hasta yakınlarının mağdur olmamaları için hastanenin sosyal medya hesaplarından yeni saatler duyuruldu.


Yapılan yeni düzenlemeye göre öğleyin 12.00-13.00 akşam ise 18.00-19.00 arasında hasta ziyareti yapılabilecek. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:48 Kaynak: İHA
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