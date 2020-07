Adus E-Challenge'ta müthiş final

Adus E-Challenge ile sanal dünyada başlayan rekabet, gerçek dünyada heyecanlı bir final ile son buldu.

Geçtiğimiz ay düzenlenen Adus E-Challenge'ın finali İzmit Körfez Pisti'nde koşuldu. Online olarak gerçekleştirilen ilk yarışı kazanan Buğra Can Kılıç, fenomenler takımının en hızlı pilotu olan Burak Ertem, Adus Motorsport Takım Direktörü Yağız Avcı'nın birlikte start aldığı yarış oldukça keyifli ve bir o kadar da çekişmeli anlara sahne oldu.

Adus E-Challenge'ın final ayağında rekabeti artıracak bir de değişiklik yapıldı. İlk yarışta Burak Ertem ve Buğran Can Kılıç arasındaki 9.5 saniyelik zaman Burak Ertem'in süresine eklendi ve Adus Motorsport pilotlarının bu süreyi kapatması istendi. TOSFED Körfez Pisti'nde, 180 bg gücünde Fiat 500 Abarth ile koşulan final yarışında her pilot karting pisti de dahil olmak üzere tüm pisti geçerek en iyi süreyi elde etmeye çalıştı. Antrenman turlarının ardından ilk olarak Burak Ertem piste çıktı. En iyi süresi 3.54: 91 olarak kaydedilen Ertem'in ardından Yağız Avcı piste çıktı. Burak Ertem'den 5.83 saniye daha hızlı olan Avcı'nın en iyi süresi, 3.49: 08 olarak kaydedildi. İlk yarışın galibi olan Buğra Can Kılıç'ın günün son ismi olarak piste çıktı. Kılıç'ın en iyisi süresi ise Ertem'den 5.13 saniye daha iyi bir zaman yaparak 3.49: 78 oldu. Alınan sonuçlarla birlikte Adus Motorsport pilotları aradaki 9.5 saniyelik farkı kapatmayı başardılar. Adus E-Challenge ile sanal ortamda başlayan rekabet gerçek dünyada oldukça keyifli bir final ile son buldu. - İSTANBUL