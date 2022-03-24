"Aeroex 2022 Uzay ve Havacılık Sempozyumu" Erciyes Üniversitesinde başladı - Son Dakika

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Akademi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Milli Muharip Uçağın radara yakalanmayan, F-35'in eş değeri 5. nesil uçak olacağını söyledi.

Erciyes Teknopark tarafından Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Aeroex 2022 Uzay ve Havacılık Sempozyumu"nda konuşan Pınarbaşı, çok fazla yan kuruluşları olduğunu ve birçok şirketle iş birliği yaptıklarını belirtti.

Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede temsilcilik ve ofislerinin bulunduğunu anlatan Pınarbaşı, TUSAŞ'ın çok hızlı büyüyen bir şirket olduğunu dile getirdi.

Pınarbaşı, bünyelerinde 12 bin personel çalıştığını, havacılık mühendisliğinin yanında bilgisayar ve makine mühendisliği gibi alanlardan da personel istihdam edildiğini aktardı.

TUSAŞ'ta üretilen ürünlerle ilgili bilgi veren Pınarbaşı, şunları kaydetti:

"Helikopter, uçak, insansız hava araçları, uzayla ilgili uydular ve ayrıca Airbus ile Boeing gibi bazı firmalara da üretim desteği veriyoruz. Bazı ürünlerini biz üretiyoruz. İlk ürettiğimiz, üretimde olan, kullanılan ve sattığımız Hürkuş uçağımız var. Bu, eğitim için kullanıldığı gibi atak uçağı olarak da kullanılabiliyor. Hafif atak, hafif savaş amaçları için kullandığımız bir uçağımız. Gözlemleme cihazlarımızı Aselsan, silahlarımızı Roketsan geliştiriyor. Bir ekosistemimiz var. Hatta Kayseri'de Aspilsan var. Hep beraber çalışarak geliştiriyoruz. Bu pervaneli bir uçak ve yurt dışına da satıyoruz."

"18 Mart 2023'te ilk prototipi hangardan çıkacak"

Pınarbaşı, birkaç yıl sonra jet motorlu uçak da üreteceklerine işaret ederek şöyle konuştu:

"Jet motorlu ilk uçağımız Hürjet olacak. Önümüzdeki sene göklerimizde göreceğiz. Bizim asıl gözbebeğimiz Milli Muharip Uçağımız, tasarım aşamasında. Çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki sene 18 Mart 2023'te ilk prototipi hangardan çıkacak. Henüz daha uçmayacak, uçması birkaç yıl sürecek. Bu uçak çok özel bir uçak. 5. nesil dediğimiz, radara yakalanmayan yani F-35'in eş değeri olacak. Özel ve değerli bir uçak. İnşallah bunu Türk mühendis ve işçilerin emekleriyle birkaç sene sonra göklerde göreceğiz. En büyük hedefimiz ve eserimiz bu olacak."

TUSAŞ tarafından üretilen Atak helikopterinin jandarma, polis ve savunma şirketleri tarafından kullanıldığına dikkati çeken Pınarbaşı, bu helikopterin ihraç edildiğini dile getirdi.

Pınarbaşı, Atak helikopterinden daha büyük olan Gökbey'le ilgili çalışmaların devam ettiğini de aktardı.

Öğrencilere staj ve çeşitli programlarla kendilerini geliştirme imkanı sağladıklarını vurgulayan Pınarbaşı, şöyle devam etti:

"TUSAŞ olarak hedefimiz yüzde 100 kendimize ait ürünleri üretmek. Böyle olması lazım. Çünkü diğer türlü siz bir ürünü satmak istiyorsunuz, eğer parçalar size ait değilse, kritik bir parça, mesela motoru aldığınız bir ülke 'bunu satamazsınız dışarıya' diyor. Tam bağımsız olmamız gerekiyor. Her şeyi kendimizin yapması gerekiyor. Milli ve yerli olması gerekiyor. TUSAŞ olarak bizim hedefimiz bu. Büyük bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz ve yıldan yıla çok daha iyiye gidiyoruz. Yerlilik ve millilik oranımız gittikçe artıyor."

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise sempozyumla hem bölgedeki yatırımcı ve sanayicinin gündemine havacılık sektörünü yerleştirmek hem de ulusal ve uluslararası boyutta firmalara Kayseri ve bölgesindeki potansiyeli tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sempozyum, konuşmaların ardından sunumlarla devam etti.