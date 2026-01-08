AES'den ABD'nin Venezuela Müdahalesine Kınama - Son Dakika
AES'den ABD'nin Venezuela Müdahalesine Kınama

08.01.2026 17:45
AES, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini uluslararası hukuka aykırı olarak kınadı.

Sahel Devletleri Konfederasyonu (AES), ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini uluslararası hukuka aykırı saldırı olarak nitelendirerek kınadı.

AES tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Venezuela topraklarında gerçekleştirdiği askeri müdahale ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yasa dışı şekilde alıkonulmasının derin endişeyle takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, bir devletin başka bir devletin egemenliğine, toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı silahlı güç kullanmasının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, bu tür eylemlerin egemen bir devletin iç işlerine müdahale niteliği taşıdığı ve saldırı teşkil ettiği belirtildi.

AES, uluslararası hukuka ve temel ilkelere aykırı olduğu belirtilen bu eylemi sert dille kınarken, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi bir üyesi tarafından tek taraflı güç kullanımının uluslararası düzeni zayıflattığını ve küresel istikrar açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

Açıklamada, BMGK'ye uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısı yapılarak, ABD'nin askeri eyleminin açık şekilde kınanması ve uluslararası hukukun yeniden tesis edilmesi için adım atılması istendi.

AES'in açıklamasında, devletlerin egemen eşitliğine dayalı bir dünya düzenine bağlılığını yinelediği ve egemenliğinin ihlal edildiği belirtilen Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

AES, Sahel bölgesindeki Mali, Burkina Faso ve Nijer tarafından üye devletler arasında ortak savunma, güvenlik işbirliği ve egemenliğin korunmasına yönelik eş güdümlü politikalar geliştirmeyi amaçlayan bölgesel bir yapılanma olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA

Venezuela, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

