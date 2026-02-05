AFAD Başkanı Pehlivan, 6 Şubat depremlerine ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yürütülen kapsamlı güçlendirme çalışmalarıyla AFAD'ın arama kurtarma kapasitesinin 10 kat artırıldığını bildirdi.

Pehlivan, Başkanlık binasındaki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Pehlivan, Türkiye'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

6 Şubat 2023'te Mersin Valisi olarak görev yaparken Hatay'ın Kırıkhan ilçesine koordinatör olarak görevlendirildiğini hatırlatan Pehlivan, bölgeye hızla intikal ederek çalışmalara başladıklarını anlattı.

Depremin ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Depremin yol açtığı yaraları saracağız, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz." sözünün sahada kararlılıkla hayata geçirildiğini ifade etti.

150 bin tır insani yardım

Bölgede gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi veren Pehlivan, insani yardım tırlarının bölgeye ulaştırıldığını, konteyner kentler kurulduğunu söyledi.

Pehlivan, çok kısa süre sonra inşaat temellerinin atılmaya başladığını ve ilk 50 bin konutun yıl dolmadan vatandaşlara teslim edildiğini bildirdi.

"Asrın felaketi" karşısında "asrın dayanışması"nın ortaya konulduğunu ve dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunun gerçekleştirildiğini belirten Pehlivan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yeniden inşa sürecinde 455 bin ev ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

"AFAD'ın teknolojik kapasitesi güçlendirildi"

AFAD'ın teknolojik altyapısının önemli ölçüde geliştirildiğini aktaran Pehlivan, dron sayısının 161'e çıkarıldığını, bu araçların termal kamera, yapay zeka destekli üç boyutlu görüntüleme ve canlı aktarım özelliklerine sahip olduğunu ifade etti.

Araç filosunun 1300'e ulaştığını belirten Pehlivan, uydu sistemleriyle sahadaki ekiplerin anlık takip edilebildiğini kaydetti.

Olay Yeri Yönetim Sistemi ve mobil haberleşme altyapısının da güçlendirildiğini anlatan Pehlivan, "TÜBİTAK ile yürüttüğümüz bir 'Kurtar' sistemi var. İnternet devre dışı kaldığında dahi bluetooth üzerinden veya çevrim dışı özellikler üzerinden personelimiz arasında da iletişim sağlama imkanlarımız var." dedi.

Arama kurtarma kapasitesi 10 kat artırıldı

Pehlivan, 6 Şubat depremlerinden sonra arama kurtarma kapasitesinin büyük ölçüde artırıldığını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılında 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme hedefiyle yola çıktık. Bugün itibarıyla bu sayı 152 bine ulaştı. AFAD bünyesindeki personel sayımız 3 bin 600'e çıktı, bu yıl 1000 personel daha alacağız. 4 bin 600 olacak ve bu önümüzdeki senelerde biraz daha artacak. Bununla birlikte bakanlıklarımızın, kurum kuruluşların ve sivil toplum teşkilatlarının ekiplerini de yetiştiriyoruz. 2023 yılında 100 bin olarak belirlenen hedefi aşarak 152 bin personele ulaştık ve arama kurtarma personel sayısını 10 kat artırdık."

Pehlivan, ayrıca 501 gönüllü ekibin ve yaklaşık 16 bin 500 personelin akredite edildiğini, 1,6 milyondan fazla vatandaşın AFAD gönüllüsü olarak sisteme kayıt yaptırdığını bildirdi.

81 il için risk azaltma planı hazır

Afetlere hazırlık çalışmalarına da değinen Pehlivan, Türkiye genelinde "Bütünleşik Afet Yönetimi" anlayışıyla hareket edildiğini söyledi.

Pehlivan, "Türkiye risk azaltma planlarımız var. İstanbul da dahil 81 ilimiz için bu planları yapmış durumdayız. Bu planlar içerisinde, ilgili ilde riskin hangi afette ne kadar ölçekte etkili olabileceğiyle ilgili öngörüler, ön tespitler yer alıyor. Bu kapsamda sorumlu birimlerin, kurumların gereğini yapmasıyla ilgili de takip izleme komisyonlarımız, koordinasyon kurullarımız var." ifadelerini kullandı.

Ali Hamza Pehlivan, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ın yıl dönümünde bir kere daha kaybettiğimiz canlarımıza, insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu süreçte yaraların sarılması, şehirlerimizin yeniden ayağa kalkması konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Belirlemiş oldukları istikamet ve ortaya koymuş oldukları güçlü irade bütün kurum kuruluşlara, hepimize yansımıştır, yansımaktadır. Bununla birlikte bütün bakanlıklarımıza, sayın bakanlarımızın şahsında teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. ve kurum kuruluşlar, kamu kurum kuruluşları yanında özel sektör kuruluşları, sivil toplum teşkilatları ve bizzati vatandaşlarımız... Gerçekten o medeniyetimizin değerlerini yansıtan en önemli olgulardan olan yardımlaşma, dayanışma konusunda hala daha ortaya koymuş oldukları, hem kampanyalara dahil olmak suretiyle hem oralara yardım ulaştırma konusunda ortaya koymuş oldukları gayretlerden dolayı da bütün vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Temennimiz afetlerin yaşanmaması, Allah böyle afetler bir daha göstermesin inşallah. Bununla birlikte de afetlere hazırlık konusunda da hepimize görev düştüğü bilincini de unutmayalım diyorum. 6 Şubat'ı unutmayalım ama afet gerçeğini, deprem gerçeğini de unutmayalım ve adımlarımızı da buna göre hep birlikte atmaya devam edelim diyorum."