AFAD'dan masabaşı deprem tatbikatı - Son Dakika

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) video konferans yöntemiyle masabaşı tatbikat yapıldı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında yapılan toplantıya, İl Koordinasyon Kurulu üyeleri ile Çalışma Grubu yöneticilerinin katıldığı belirtildi.

Toplantıda senaryodaki deprem genel değerlendirilmesi ve kurum yöneticilerinin yaşanan depremle alakalı yapacakları çalışmaları ile iletişim ve koordinasyonun nasıl güçlendirileceği konularının konuşulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya Afet Müdahale Planı afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak tüm güç ve kaynakları yerel düzeyde planlamak, bu güç ve kaynakların olay bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, müdahale hizmetlerini ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu ilimizdeki ana ve destek çözüm ortaklarının ve yerel düzeyde sorumlu birimlerin görev ve sorumluluklarının planlaması, afet ve acil durum haberinin duyurulması, ön değerlendirme, gibi çalışmaları kapsayan bir plandır. Bu plan her yıl güncellenerek Valilik onayı ile yürürlüğe girmekte olup aşağıda tablo halinde sunulan 26 çalışma grubunun görev ve sorumluluklarını kapsamakta ve yılda en az 1 kez İl Müdürlüğümüz koordinesinde masa başı ve saha tatbikatı yapılarak ilgili tüm kurum ve kuruluşların birlikte hareket etme yetenekleri, iletişim ve koordinasyon kapasiteleri geliştirilmektedir."