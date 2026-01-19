AFAD Ekibi Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
AFAD Ekibi Yılın Kareleri Oylamasında

19.01.2026 12:22
Tekirdağ AFAD ekibi, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak etkileyici fotoğrafları seçti.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arama kurtarma ekibinden İrem Uzun, Sude Ökten, Mehmet Özdemir, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor, çevre ve doğal yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmud İssa'nın "Gazze'de Gıda Krizi Derinleşiyor", "Portre" kategorisinde Mahmud Ebu Hamda'nın "Anne Değerlidir" karesini seçen ekip, "Haber" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Alev Binicisi" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya Meydan Okumak" adlı fotoğraflarını seçen kurtarma ekibi üyeleri, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Renkli" adlı karesini tercih etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam ediyor.

Kaynak: AA

