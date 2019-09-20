AFAD'ın 10. Yılı anısına pul bastırıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın kuruluşunun 10. Yılı anısına Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından 2 TL'lik kişisel pul bastırıldı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın kuruluşunun 10. Yılı anısına 2 TL'lik bastırılan kişisel pullar Zonguldak Posta ve Telgraf Teşkilatı Merkez Müdürü Mustafa Soylu ve PTT Merkez Şefi Sebahattin Türk tarafından AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör'e teslim edildi. - ZONGULDAK