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AFAD-SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik Osmaniye'de

8 dakika önce

Türkiye AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, Osmaniye AFAD İl Müdürü Serhat Bulut'u ziyaret etti.

AFAD-SEN Genel Başkanı Ayhan Çelik Osmaniye'de, System.String[]

Türkiye AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, Osmaniye AFAD İl Müdürü Serhat Bulut'u ziyaret etti.


Ayhan Çelik ve AFAD-SEN Marmara Bölge Temsilcisi Hayati Akcan ile Osmaniye AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.


Çelik ziyaretiyle ilgi olarak yaptığı açıklamada, "Bugün Osmaniye İl Müdürümüzü ziyaret ettik. AFAD çalışanlarıyla ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Bizim temel amacımız AFAD çalışanlarının sorunlarını ve sıkıntılarını illeri gezerek tespitini yapmak. Çözüm odaklı olarak AFAD Başkanı ve İçişleri Bakanının nezdinde neler yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulunmak istiyoruz. Bu vesileyle ziyaretlerimiz devam edecek" dedi. - OSMANİYE

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:34 Kaynak: İHA
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