ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI - Son Dakika

ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI

28.04.2021 13:47

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Assos Antik Limanı, kaya ıslah çalışmaları için otel ve restoranların kapatılmasının ardından hayalet şehre dönüştü.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Assos Antik Limanı, kaya ıslah çalışmaları için otel ve restoranların kapatılmasının ardından hayalet şehre dönüştü. Ulaşıma kapatılan Antik Kente inen yolun yamacında, iş makinesi kaya ıslah çalışmasına başladı.

Athena Tapınağı, amfi tiyatro ile tarihi cami, köprü, kale, taş evler, oteller ve restoranlar ile her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Assos Antik Kentinin en gözde turizm merkezi Antik Liman, turistik tesislerin kapatılmasının ardından sessizliğe büründü. Antik Limanda restoranların önleri ile otel aralarındaki dar sokaklar boş kaldı. Kuruluşu M.Ö. 2 bine uzanan Assos Antik Limana inen yolun yamaç kısmında tehlike yaratan kayaların ıslah çalışmalarına da ihaleyi kazanan firma tarafından başlandı.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak bir iş makinesi kepçe, yamaca doğru kendisine yol açarken, ortaya çıkan küçük kaya parçalarını da kaldırmaya başladı. Kaya parçalarının tahliyesi için de 2 kamyonun bölgede hazır bekletildiği görüldü. Bu arada çalışma yapılan alının arkeolojik ve bir kısmının da doğal sit olması nedeniyle, kaya ıslah çalışmaları Çanakkale Troya Müzesi ile Assos Kazıları Başkanlığı arkeologları gözetiminde sürüyor. Kaya ıslah çalışmaları kapsamında, tehlike oluşturan kayalar, parçalanarak, bulunduğu yerden kaldırılacak. Yamaç kısmına çelik ağ serilerek, taş parçalarının aşağı düşmesi önlenecek.

ANTİK LİMANA İNEN YOL DA KAPATILMIŞTI

Tatilcilerin, modern çağdan geçmişe doğru uzanan yolculuk yaptığı Assos Antik Liman'a inen yol ise, çalışmalar nedeniyle geçen pazartesi günü kapatılmıştı. Jandarma tarafından Behram köyü girişindeki Aristoteles Heykeli'nin bulunduğu alana konulan dubalar ile yol ulaşıma kapatılırken, gezmeye gelen tatilcilere jandarma ekiplerince bilgilendirme yapılıyor.

DÜŞEN KAYA PARÇALARI NEDENİYLE 'AFET BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ

Antik Limana inen yolun sol kısmındaki yamaçta yer alan kayalardan kopan taş parçalarının, depremler ve doğa koşullarının etkisiyle düşmeye başlaması AFAD yetkililerini harekete geçirmişti. İlk olarak 2015 yılında turistik tesisin çatısına, geçen yılın Ekim ayında ise yola düşen büyük kaya parçalarının ardından AFAD tarafından tehlikeye ilişkin rapor hazırlanarak, alan 'afet bölgesi' ilan edildi.

500 GÜNDE TAMAMLANACAK

Assos Kaya Islahı Yapım İşi, Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 26 Mart'ta ihale edildi. 500 günde bitirilmesi planlanan çalışmalar için Assos Antik Limanı'ndaki otel, pansiyon, kamp, restoran, büfe, çay bahçesi ve dondurmacı olmak üzere toplam 19 tesis kapatılarak, tahliye edildi.

ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI
ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI
ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI
ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI
ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI
ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI
ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI
ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI
ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI
ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI
ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI
ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI
ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI
ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI
ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI
ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI
ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI
ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI
ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI

Çanakkale, Athena, Liman, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu İnşaat kazısında lahit kapağı bulundu, çalışma durduruldu Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi
Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum         
14:50
Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi         
14:47
Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı         
14:05
Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber         
13:38
El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti         
13:13
Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgili hakim karşısında: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgili hakim karşısında: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz         
12:50
2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor 2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor         
12:17
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık         
10:51
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor         
10:36
İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu İngiltere'de korona aşısı olan yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu         
10:35
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu         
10:09
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 15:07:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇANAKKALE 'AFET BÖLGESİ' ASSOS ANTİK LİMAN YOLUNDA, KAYA ISLAHI BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement