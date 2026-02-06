Afet Riskini Azaltmanın Yolu Bilimsel Bilgiden Geçiyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Yer Bilimleri ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muammer Tün, afet riskini azaltmanın mümkün olduğunu, bunun ancak bilimsel bilgiye dayalı planlama, denetim ve toplumsal farkındalıkla başarılabileceğini ifade etti.

Eskişehir Türk Ocağı tarafından düzenlenen "6 Şubat Depremlerinden Çıkardığımız Dersler" başlıklı programa katılan Doç. Dr. Muammer Tün, yaptığı konuşmada, depremlerin yalnızca birer "doğa olayı" olmadığı; kayıpların büyüklüğünün risk bileşenleri olan tehlike, maruziyet, kırılganlık ve kapasite ile birlikte ele alınmamasından kaynaklandığı vurgulandı. Doç. Dr. Muammer Tün, özellikle zemin problemleri ve yapı stokundaki düzensizlikler; zayıf kat ve yumuşak kat sorunları, malzeme ve işçilik hataları gibi teknik nedenleri somut örneklerle paylaştı.

Sunumun ana teması, afet sonrası müdahaleden önce risk azaltma yaklaşımının zorunluluğuna odaklandı. Afetlere dirençli bir kent için; doğa, kent, sanayi, toplum, bilişim ve finans ekosistemlerinin bütüncül bir yönetişim anlayışıyla ele alınması gerektiği belirtildi. Erken uyarı, etkili iletişim, güvenli altyapı, eğitim ve sağlık hizmetlerinin sürekliliği ile ekonomik dayanıklılığın bir arada planlanmasının altı çizildi.

Programda ayrıca, 6 Şubat depremlerinin insani boyutu unutulmadı. Yıkılan binalar, kaybedilen canlar ve enkaz altından gelen yardım çağrıları; sayılarla değil, vicdan ve sorumluluk diliyle hatırlatıldı. "Hatırlamak, sadece yas tutmak değil; ders çıkararak geleceği güvenli kılmaktır" vurgusu, gecenin ortak mesajı oldu.

Eskişehir özelinde değerlendirilen kent dirençliliği çerçevesinde; yerel yönetimler, akademi, meslek odaları, sivil toplum ve vatandaşların birlikte hareket etmesinin önemi öne çıktı. Afet riskini azaltmanın mümkün olduğu; bunun ancak bilimsel bilgiye dayalı planlama, denetim ve toplumsal farkındalıkla başarılabileceğini ifade edildi.

Programda, depremde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti de yapıldı.

