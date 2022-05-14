"Afetler ve Gönüllülük" konulu fotoğraf yarışmasında bölgesel seviye birincileri belli oldu - Son Dakika
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"Afetler ve Gönüllülük" konulu fotoğraf yarışmasında bölgesel seviye birincileri belli oldu

14.05.2022 18:55

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) gönüllüler arasında düzenlenen "Afetler ve Gönüllülük" konulu fotoğraf yarışmasında bölgesel seviyede dereceye girenler açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) gönüllüler arasında düzenlenen "Afetler ve Gönüllülük" konulu fotoğraf yarışmasında bölgesel seviyede dereceye girenler açıklandı.

AFAD gönüllülerinin katıldığı "Afetler ve Gönüllülük" konulu fotoğraf yarışmasında bölgelerde oluşturulan komisyonlar, dereceye girenleri belirledi.

Dereceye girenlerin ödülleri, 27-29 Mayıs tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda düzenlenecek "Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor" etkinliğinde törenle verilecek.

Bölgesel seviyede birinci olan eserler arasından değerlendirme yapılarak ulusal seviyede dereceye girenler, 29 Mayıs'ta ödüllerini alacak.

Afetler ve Gönüllülük konulu fotoğraf yarışmasında bölgesel seviye birincileri belli oldu
Afetler ve Gönüllülük konulu fotoğraf yarışmasında bölgesel seviye birincileri belli oldu
Afetler ve Gönüllülük konulu fotoğraf yarışmasında bölgesel seviye birincileri belli oldu
Afetler ve Gönüllülük konulu fotoğraf yarışmasında bölgesel seviye birincileri belli oldu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Afetler ve Gönüllülük' konulu fotoğraf yarışmasında bölgesel seviye birincileri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Afetler ve Gönüllülük" konulu fotoğraf yarışmasında bölgesel seviye birincileri belli oldu - Son Dakika
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