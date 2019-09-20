Son Dakika Haberleri: Afgan gençler güvenlik güçlerinin korumasında iklim için sokağa çıktı
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Afgan gençler güvenlik güçlerinin korumasında iklim için sokağa çıktı

42 dakika önce

Dünya genelinde gerçekleştirilen küresel iklim grevi kapsamında Afganistan'ın başkenti Kabil'de de bir grup çevre aktivisti gösteri düzenledi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen eylem çok sayıda asker tarafından korundu

Afgan gençler güvenlik güçlerinin korumasında iklim için sokağa çıktı, System.String[]

Dünya genelinde gerçekleştirilen küresel iklim grevi kapsamında Afganistan'ın başkenti Kabil'de de bir grup çevre aktivisti gösteri düzenledi.


İntihar eylemi ve bombalı saldırı ihtimallerine rağmen risk alıp sokağa çıkan 100 kadar çevreci Afgan, elleri tetikte güvenlik güçlerinin korumasında eylemlerini gerçekleştirdi.

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Afganistan, Kabil, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:00 
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