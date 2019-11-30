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Afgan General patlamada hayatını kaybetti

6 saat önce

Afganistan'ın Helmand kentindeki Marjah bölgesinde meydana gelen patlama sonrası Helmand Snır Komutanı Tuğgeneral Zahirgül Muqbil hayatını kaybetti.

Afgan General patlamada hayatını kaybetti, System.String[]

Afganistan'ın Helmand kentindeki Marjah bölgesinde meydana gelen patlama sonrası Helmand Snır Komutanı Tuğgeneral Zahirgül Muqbil hayatını kaybetti.

Bölge Valiliği Zözcüsü Omar Zwak tarafından yapılan açıklamada, Muqbil'in konvoyunun Marjah bölgesinden geçtiği sırada yol kenarına yerleştirilen bombanın patladığı, General Mukbil'in hayatını kaybettiği, 4 asker ve 1 yerel gazetecinin yaralandığı bildirildi. Kabil merkezli Shamshad TV kanalı da, Twitter'dan yapılan açıklamada kanalın muhabiri Mohammad Sarwari'nin yaralandığını doğruladı. (Fotoğraflı)


Afganistan, Helmand, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:35 Kaynak: DHA
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