Son Dakika › Dünya › Afgan General patlamada hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya
Afgan General patlamada hayatını kaybetti
6 saat önce
Afganistan'ın Helmand kentindeki Marjah bölgesinde meydana gelen patlama sonrası Helmand Snır Komutanı Tuğgeneral Zahirgül Muqbil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:35 Kaynak: DHA
Afganistan'ın Helmand kentindeki Marjah bölgesinde meydana gelen patlama sonrası Helmand Snır Komutanı Tuğgeneral Zahirgül Muqbil hayatını kaybetti.
Bölge Valiliği Zözcüsü Omar Zwak tarafından yapılan açıklamada, Muqbil'in konvoyunun Marjah bölgesinden geçtiği sırada yol kenarına yerleştirilen bombanın patladığı, General Mukbil'in hayatını kaybettiği, 4 asker ve 1 yerel gazetecinin yaralandığı bildirildi. Kabil merkezli Shamshad TV kanalı da, Twitter'dan yapılan açıklamada kanalın muhabiri Mohammad Sarwari'nin yaralandığını doğruladı. (Fotoğraflı)
Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı Bir günde üçüncü saldırı: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı Londra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı